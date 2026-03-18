Prosegue il percorso di consolidamento delle posizioni apicali attualmente vacanti presso l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, guidata dalla direttrice generale Tiziana Spinosa. Sono stati infatti pubblicati avvisi di selezione interna per il conferimento di cinque incarichi di Dirigente Medico Responsabile in altrettante Unità Operative Semplici (UOS).

Nel dettaglio, gli avvisi riguardano:due incarichi presso il distretto di Benevento, relativi alle UOS Fasce Deboli e Assistenza Sanitaria; un incarico di Responsabile della UOS Assistenza Sanitaria presso il distretto di Montesarchio; due incarichi presso il distretto sanitario Alto Sannio Fortore, relativi alle UOS Fasce Deboli e Assistenza Sanitaria. Si tratta di posizioni finora scoperte, per le quali potranno candidarsi i medici dipendenti della stessa Asl, in possesso di almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

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