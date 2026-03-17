Strade provinciali, la denuncia: “In pessimo stato, rischio quotidiano per gli automobilisti”

“È passato un mese dal nostro ultimo appello. E sulle strade Provinciali del Sannio non è cambiato nulla. Buche, dissesti e tratti pericolosi continuano a rappresentare un rischio quotidiano per cittadini, pendolari e imprese. Una situazione ormai non più tollerabile. Dopo un mese di silenzio – dichiara Emanuele Pezzullo, portavoce del Movimento civico Sannio Insieme – i cittadini hanno diritto di sapere che fine hanno fatto i fondi stanziati, quali lavori siano stati affidati e quando inizieranno realmente gli interventi.

Le convenzioni tra Provincia, Regione e società incaricate devono tradursi in interventi concreti, non in atti burocratici senza effetti sul territorio.

Chiediamo trasparenza immediata e un cronoprogramma pubblico degli interventi – prosegue Pezzullo – perché la sicurezza delle strade non può essere vittima di ritardi”.

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