Il prossimo 15 maggio segnerà una tappa importante nel percorso giudiziario legato al drammatico pestaggio di Gaetano Cusano. Dinanzi al terzo collegio del Tribunale di Benevento, prenderà infatti il via il giudizio immediato per i quattro giovani identificati come i presunti responsabili dell’aggressione. Il provvedimento, disposto dal GIP Maria Di Carlo su richiesta del Pubblico Ministero Marilia Capitanio, vede coinvolti i ventenni A.I. (attualmente ai domiciliari), D.D.A., O M. e N.P. Salvo l’eventuale ricorso a riti alternativi da parte della difesa, il processo entrerà nel vivo per accertare le responsabilità di una notte di inaudita violenza.
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