Non è la prima volta che il Comune di Apice alza la voce sul tema.

In passato il sindaco Angelo Pepe ha denunciato i black out della rete, con connessioni al ralenti che in diverse occasioni hanno reso impossibili, per giornate intere, pagare con la carta in un qualsiasi esercizio commerciale, come lavorare in smart.

Ieri il primo cittadino ha sottoscritto un esposto inviato a Infratel Italia, Open Fiber, FiberCop, Vodafone e Wind Tre. Ma oltre alla società di comunicazione la denuncia è stata trasmessa anche ad Agcom, Ministero delle Imprese, Aeci (associazione di consumatori), Lega consumatori, Unione difesa consumatori, Prefettura, Regione e Procura di Benevento.

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