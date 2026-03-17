Emerse gravi irregolarità dalle verifiche condotte da una pattuglia della Squadra Volanti su guidatore e passeggero a bordo di una vettura in transito in via Napoli, entrambi sprovvisti di documenti di identità validi. Il conducente ha mostrato agli operatori di polizia la foto di quella che dichiarava essere la sua patente di guida, salvata sul proprio dispositivo mobile.

La scarsa corrispondenza tra la foto del documento mostrato e la fisionomia del soggetto e l’atteggiamento dello stesso hanno indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti accompagnando in Questura i due controllati.

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