Con la sentenza pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione IV, si conclude il contenzioso avviato nel 2023 dal maestro Leonardo Quadrini contro l’elezione del maestro Giuseppe Ilario a Direttore del Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento per il triennio accademico 2023-2026.

Il Tar ha respinto integralmente il ricorso principale proposto da Quadrini, confermando la piena legittimità della procedura elettorale, della proclamazione dei risultati e del successivo decreto ministeriale di nomina del Direttore. Contestualmente, il Tribunale ha accolto il ricorso incidentale presentato dalla difesa del maestro Ilario, stabilendo che lo stesso ricorrente Quadrini non possedeva il requisito fondamentale richiesto per la candidatura alla carica di Direttore, ossia l’esperienza di direzione di strutture organizzative complesse nel settore musicale.

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