Vincenzo Catalano bi-dirigente per 24 ore. O, più esattamente, i settori a lui delegati sono stati addirittura tre, perché, oltre all’Avvocatura, il sindaco gli ha assegnato anche il primo ed il settimo, vale a dire Affari Generali, Servizi Istituzionali, Attività Produttive nonché Cultura, Turismo, Istruzione e Sport. Ovviamente, atto ufficiale, con tanto di decreto pubblicato all’albo pretorio e notificato agli altri dirigenti, ai titolari di elevata qualificazioni (ex posizioni organizzative) dei settori e servizi interessati, agli assessori, al Nucleo di Valutazione, all’Ufficio Personale, all’Uo Transizione al Digitale e all’Ufficio di Gabinetto.

Decreto resosi necessario causa temporanea assenza di altro dirigente, incarico attribuito in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.

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