Gli studenti del Liceo “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita hanno partecipato al progetto internazionale MUNER – Model United Nations Experience Run, una simulazione diplomatica delle Nazioni Unite che ogni anno coinvolge studenti provenienti da scuole di tutto il mondo. Un’esperienza unica e indimenticabile. A rappresentare l’istituto sannita sono stati gli studenti Rosaria Rivellini, Di Palma Paolo Flavio, Alessio Benevento, Alfonso Mecchella, Agostino Leone, Mucci Lucrezia, Vaccarella Silvia, Velardi Benedetta, Bizzarro Maria Luisa e Giovanni Valente. Nel corso delle attività Alessio Benevento e Bizzarro Maria Luisa hanno ricevuto un attestato di menzione al merito.

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