Resta molto elevato l’impegno finanziario per la liquidazione delle prestazioni in autoconvenzione presso l’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento. Tra i crinali operativi maggiormente impegnativi in termini di necessità di orario straordinario e di relativo impegno finanziario, quelle svolte dalla U.O.C. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso del Predisio Ospedaliero “Gaetano Rummo”. Da ultimo liquidati per gli straordinari svolti nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dello scorso anno, il 2025, ben 145.671,63 euro.
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