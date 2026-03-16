Si accende il dibattito politico a Sant’Agata de’ Goti al tramonto della consiliatura. A lanciare l’affondo è Carmine Valentino, consigliere comunale di opposizione, che attraverso i propri canali social punta il dito contro quella che definisce una totale assenza di strategia su temi cruciali per la sicurezza del territorio: il dissesto idrogeologico e la manutenzione delle infrastrutture idriche e fognarie. Secondo Valentino, il resoconto degli ultimi anni di amministrazione è “a dir poco negativo”. Il consigliere lamenta una mancanza di visione che avrebbe lasciato il Comune privo di interventi strutturali seri.

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