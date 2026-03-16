Il centrodestra verso il gruppo unico alla Provincia. Il senatore Domenico Matera è ottimista. Si è ritagliato il ruolo del “federatore” e, dai primi contatti avuti con i responsabili di Forza Italia e Lega-Sannio Insieme, ha tratto auspici positivi. I quattro consiglieri sui dieci del consesso alla Rocca stavolta dovrebbero proporsi uniti, in opposizione alla maggioranza del presidente Nino Lombardi. Al momento, le possibilità di un accordo sembrano prevalere, ma i responsabili dei tre partiti non l’hanno ancora suggellato. Al senatore di Fratelli d’Italia, sia Francesco Rubano che Domenico Parisi hanno manifestato disponibilità in tale direzione, solo che il commissario leghista vorrebbe che ci si confrontasse collegialmente e, nel corso di tale incontro, si giungesse ad un’intesa.

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