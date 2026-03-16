Pasqua, ‘Un uovo per la vita’ torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – L’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, rinnova anche quest’anno la storica campagna solidale ‘Un uovo per la vita’. Il 20, 21 e 22 marzo le uova di Pasqua Ail torneranno in 5mila piazze italiane per la 33esima edizione dell’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. L’appuntamento, ormai una tradizione della solidarietà nel Paese, sostiene l’impegno di Ail accanto ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie. Con un contributo minimo associativo di 15 euro sarà possibile ricevere un uovo di Pasqua Ail, disponibile al cioccolato al latte o fondente. Per conoscere le piazze in cui trovare i volontari dal 20 al 22 marzo è possibile consultare il sito ail.it, oppure chiamare il numero 06 7038 6060 (attivo dal 17 marzo, dalle 9 alle 17). Le uova sono riconoscibili dal logo dell’associazione sulla confezione, simbolo dell’impegno quotidiano di Ail: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Pazienti particolarmente fragili, perché spesso hanno un sistema immunitario fortemente compromesso, e necessitano quindi di cure e assistenza altamente specializzate.

Negli ultimi anni la ricerca ha portato a progressi importanti nella diagnosi e nel trattamento delle malattie ematologiche, ricorda l’Ail. Terapie innovative sempre più precise e mirate, come l’immunoterapia con Car-T, considerata una delle frontiere più avanzate nella lotta ai tumori, insieme al trapianto di cellule staminali, hanno migliorato significativamente le prospettive di cura per pazienti adulti e pediatrici. Per continuare su questa strada – sottolinea l’associazione – è fondamentale investire sempre di più nella ricerca scientifica, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili. In Italia l’ematologia può contare su una rete di centri di cura specializzati e sull’attività delle 83 sezioni provinciali Ail, sostenute da circa 17mila volontari, che ogni giorno contribuiscono a garantire la continuità terapeutica ai pazienti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa ‘Uova di Pasqua Ail’ ha permesso in tanti anni di mettere in campo concretamente importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi della scienza nel trattamento dei tumori del sangue.

Ail – si legge in una nota – finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue; sostiene servizi socioassistenziali; finanzia servizi di supporto psicologico, offrendo l’opportunità di confrontarsi con esperti in una fase così impegnativa della vita dei malati; realizza e gestisce le Case alloggio Ail vicine ai maggiori centri di ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura; organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa; finanzia attività di supporto legale, di mobilità sanitaria e supporti economici; collabora a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche. L’iniziativa verrà realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari che rappresentano per Ail il patrimonio più prezioso, e all’opera delle sue 83 sezioni.