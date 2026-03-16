Il mercato del lavoro nel Sannio, almeno nelle previsioni, presenta un andamento positivo. E’ quanto si evince dal sistema Excelsior Unioncamere che ha preso in esame il trimestre che da marzo porta a maggio.

Solo su base mensile e dunque limitatamente a marzo 2026 le previsioni indicano 1.800 immissioni contro le 1.470 del marzo 2025 ma poi accelerazione ulteriore tra aprile e maggio e previsione di 4.980 assunzioni contro le 4.470 dello stesso trimestre del 2025 e incremento di 510 unità lavorative in entrata.

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