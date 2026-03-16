Vannucchi 6,5: Le insidie maggiori arrivano dalle conclusioni di D’Amico, tutte però a lato. In due tempi l’intervento su Bevilacqua, si esalta nel finale sia quando deve sbarrare la strada al 9 rossonero sia in uscita: determinante per i tre punti

Pierozzi 6: L’approccio è ottimo, sia dal cross che nel cercare con insistenza l’inserimento in area di rigore. Nella ripresa però cambia piano d’azione e bada solo alla sua metà campo, concedendo spazio a D’Amico. Dettagli che non graffiano

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