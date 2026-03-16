Distanze invariate, ma una giornata in meno alla fine del campionato. Anche il trentaduesimo turno si chiude con il sorriso per il Benevento che si sbarazza, non senza fatica, del Foggia (1-0 il risultato finale), mantiene le 12 lunghezze di vantaggio sul Catania – vittorioso a tempo quasi scaduto ad Altamura – e compie altri tre passi verso il traguardo della promozione in Serie B. Alla formazione giallorossa basteranno ora 7 dei 18 punti ancora a disposizione per diventare irraggiungibile anche per la matematica. In realtà, però, potrebbero esserne sufficienti anche meno, per via della miglior differenza reti rispetto alla più immediata inseguitrice. In sintesi, la festa è solo questione di tempo: il brindisi non potrà arrivare nel match di lunedì sera contro il Monopoli (nemmeno in caso di vittoria della Strega e concomitante sconfitta del Catania), ma in quello successivo contro il Cosenza sì.

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