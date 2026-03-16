La sostanza di una partita è il risultato, figuriamoci quando al termine del campionato mancano solo sei giornate. Ecco perché Antonio Floro Flores si tiene il buono della gara tra il suo Benevento e il Foggia: i tre punti, pesantissimi perché consentono alla Strega di avvicinarsi ulteriormente al traguardo della promozione in Serie B: «La prestazione non mi è piaciuta – ammette il tecnico giallorosso in conferenza stampa -, ma contava solo vincere». Certe difficoltà erano state messe in preventivo.

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