Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), ha rigettato il ricorso proposto da Gennaro Caporaso, in proprio e quale Presidente della Giunta e legale rappresentante pro-tempore della Comunità Montana del Taburno, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Prozzo. Il Tar ha, pertanto, condivise le argomentazioni addotte dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli e dall’avvocato Oreste Di Giacomo, costituitosi su incarico di due consiglieri dell’ente, Giacomo Buonanno e Pompilio Forgione, tra i sottoscrittori della mozione di sfiducia nei confronti del governo Caporaso.

Il Tar ha considerato infondato il ricorso di Caporaso, che contestava la decisione del Prefetto di Benevento, con la quale si nominava un commissario ad acta per convocare in via sostitutiva il Consiglio Generale della Comunità Montana, a fronte dell’inerzia del presidente. A parere del ricorrente, il Prefetto non sarebbe stato legittimato in quanto le Comunità Montane sono sotto la giurisdizione della Regione. “Nella vicenda non può ritenersi precluso il ricorso a rimedi, mutuabili all’interno dello stesso corpus normativo (T.U.EE.LL.), e posti a presidio della fondamentale esigenza di assicurare il corretto funzionamento di tali Enti”, sostiene il Tar, che ha pure ritenuto infondata la motivazione che alla data della firma della mozione, Raffaele Scarinzi non rappresentasse il Comune di Vitulano in quanto aveva delegato la consigliera Castaldo.

Non a caso, provvederà alla revoca solo due settimane dopo, il 31 dicembre. “La figura del delegato, in sostanza, in tanto può avere rilievo, in quanto il potere di rappresentanza non sia esercitato direttamente dal Sindaco – eccepisce il Tar -, com’è invece avvenuto, del tutto legittimamente, nella fattispecie oggetto di scrutinio”.

Probabile che, a questo punto, il presidente Gennaro Caporaso, non disponendo più della maggioranza, rassegni le dimissioni.