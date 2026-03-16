La carta giusta in un finale di partita spigoloso per mettere energia, ossigeno e muscoli sulla fascia, limitando la spinta rossonera. Raffaele Celia ha vissuto contro il Foggia il suo esordio casalingo con la maglia della Strega, in un match ricco di emozione e tensione: “Gli ultimi 20′ di partita non sono stati semplici – ha dichiarato l’esterno del Benevento – abbiamo sbagliato qualcosa in uscita. Ma era importante entrare con la testa giusta e dare una mano nelle difficoltà che abbiamo avuto”. Un’altra vittoria per la capolista che avvicina così il suo traguardo, pur senza brillare nella prestazione.

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