“Contava solo vincere: il resto è secondario”. Basta questa immagine, fotografata da Luca Caldirola, per sintetizzare il successo del Benevento contro il Foggia. Una vittoria arrivata senza brillare ma lasciando comunque il segno, nel primo tempo, grazie alla firma di Tumminello.

Strega che ha il lusso di sprecare e di soffrire nel finale, pur senza vivere brividi autentici dalle parti di Vannucchi. Fino al triplice fischio che avvicina, ulteriormente, il traguardo.

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