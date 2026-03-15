Il clima politico ad Airola si conferma “vivo” dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale. Al centro della polemica c’è la netta contrapposizione tra il gruppo di minoranza e l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano, accusata di aver votato in blocco contro una serie di proposte “volte al rispetto della legalità e alla trasparenza amministrativa”.

L’assemblea, convocata su richiesta dei consiglieri di opposizione Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino, si è protratta per oltre otto ore. Durante la seduta sono state analizzate diverse criticità in cui l’Ente comunale, a detta dell’opposizione, risulterebbe inadempiente. Uno dei punti di maggiore attrito ha riguardato, manco a dirlo, la gestione dei capannoni industriali di proprietà comunale.

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