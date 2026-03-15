Stipendi, operai della Comunità montana in stato di agitazione

Anche nella Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro la situazione è tesa intorno alla vicenda dei mancati pagamenti agli operai forestali.

Una questione spinosa, condivisa anche dalle altre Comunità Montane della Provincia, che ha a che fare con le lungaggini procedurali richieste dalla Regione.

Così, lo scorso venerdì sera, si è tenuto un incontro a Morcone, su invito informale degli operai idraulico-forestali rivolto a tutti i sindaci, al Presidente e agli assessori della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, per individuare soluzioni al mancato pagamento delle retribuzioni, accumulatosi da sette mesi.

All’incontro hanno partecipato circa 100 dipendenti, mentre risultavano assenti i sindacati e i responsabili della forestazione dell’ente. Presenti quasi tutti i sindaci del Tammaro, assenti quelli del Titerno e il Presidente della Comunità Montana.

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