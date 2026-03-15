Pd, i nuovi vertici guardano al campo largo: “Riunire il tavolo di centrosinistra”

L’ambizione è dare vita, seguendo il modello che ha condotto alla netta affermazione del campo largo alla guida della Regione Campania, ad una coalizione coesa e capace di offrire risposte concrete alle nostre comunità.

Questo, l’obiettivo del Partito democratico sannita, a parere dei vertici dem, la segretaria Filomena Marcantonio ed il presidente Vito Fusco. Ai colleghi responsabili delle altre componenti del centrosinistra, il Pd propone di avviare un confronto subito dopo l’appuntamento referendario. Stavolta, la lettera inviata non va interpretata come una convocazione. Dopo le polemiche scatenate dall’invito tramite messaggio whatsapp trasmesso dall’ex segretario Cacciano nella fase pre-provinciali, meglio non alimentare inutili frizioni, quindi procedere con i piedi di piombo, concordando data e luogo con i partecipanti.

Destinatari della missiva, Mario Moccia per Avanti-Psi, Annamaria Mollica per Avs, Bepi Izzo per Casa riformista, Sabrina Ricciardi per il Movimento 5 Stelle, Marcella Sorrentino per Noi di centro e Pina Fontanella per i Verdi.

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