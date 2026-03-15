Tutto inizia con la fase di consultazione indetta da Terna.

Il progetto per la realizzazione dell’elettrodotto Montecorvino-Benevento coinvolge le province di Salerno, Avellino e Benevento. Tocca, tra gli altri, il Comune di Calvi: la linea disegnata dall’azienda esce dai confini di Pietradefusi, incrocia la Statale Appia a monte della zona Pip e procede in direzione Nord fino all’ingresso a San Giorgio del Sannio.

In occasione dell’incontro promosso da Terna con gli amministratori locali, il 20 settembre 2023 al Dg Garden di Benevento, il sindaco Armando Rocco e l’allora vicesindaco Vincenzo Parziale, insieme all’ingegnere Gino Coppolaro manifestano delle perplessità.

Il primo cittadino, il successivo 11 ottobre, chiede un tavolo urgente, poi effettivamente riunito con i rappresentanti di Terna nella sala consiliare il 23 ottobre.

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