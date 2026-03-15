Lo striscione del traguardo è lì, a pochi passi. Il Benevento può quasi toccarlo con mano, visti i 12 punti di vantaggio sul Catania che, a sette giornate dalla fine del campionato, rendono la promozione in Serie B sempre più vicina, anche se non ancora afferrata. La corsa, dunque, non è finita ed è per questo che la Strega non si lascerà andare a calcoli di alcun tipo. Tutt’altro, perché anche nella sfida odierna contro un Foggia in profonda crisi terrà esclusivamente lo sguardo fisso sull’obiettivo per provare a chiudere i conti il prima possibile. Anche questo pomeriggio, la formazione giallorossa scenderà in campo per non interrompere la sua marcia inarrestabile: un vantaggio rassicurante, quasi inattaccabile, non basterà per assopire l’ardore della squadra di Floro Flores né per ridurne la fame.

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