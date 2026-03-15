Sarebbe dovuto essere un giorno da ricordare a lungo. Una data ben scolpita nelle menti degli sportivi di Castelpoto. Ieri, infatti, dopo tanto girovagare, il Castelpoto è potuto tornare a giocare sul proprio campo. Lo ha fatto dopo che il ‘Generoso Simeone’ è stato oggetto di lavori. L’inaugurazione della struttura sportiva, all’avanguardia e confortevole, avrebbe dovuto fare da apripista per il successo del team di Antonio Maschio.

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