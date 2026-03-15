Episodio di violenza brutale ieri nel carcere ‘Michele Gaglione’ di Benevento. Un detenuto 33enne di Benevento, mentre stava svolgendo la mansione di consegnare dei beni prima necessità ad altri internati nel quadro delle iniziative regime rieducazione, è stato improvvisamente e senza alcun apparente motivo aggredito a colpi di penna sferrati alla testa con inaudita violenza da un altro internato, coetaneo e sua volta del capoluogo sannita.

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