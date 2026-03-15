Il conflitto del Golfo Persico potrebbe tradursi in rilevanti aumenti delle bollette della luce.

Su questo dato ampiamente previsto dallo scoppio della guerra si concentra la simulazione della Cgia di Mestre, basata sulla stima di ‘Nomisma Energia’.

Per quanto riguarda la nostra provincia, si potrebbe materializzare un sovraccosto medio per nucleo familiare di 350 euro. Per i 113.195 nuclei sanniti il peso annuo totale dei rincari simulato si attesta in 39,6 milioni. Per avere un parametro di riferimento, il costo più alto si prevede a Roma con 2 milioni e passa di famiglie chiamate a sostenere un peso addizionale di oltre 705 milioni; terza in Italia e prima in Campania l’area metropolitana di Napoli, dove un milione e 160mila famiglie dovranno affrontare costi aggregati per 406 milioni.

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