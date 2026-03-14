Si allungano i tempi per il subentro di AirCampania rispetto la gestione del trasporto pubblico locale su gomma in città. L’avvicendamento sembrava vicino dopo i vertici sia a Palazzo Santa Lucia che a Palazzo Mosti, con concordia vedute tra Regione e Comune di Benevento sull’opportunità di accelerare e di un affidamento anticipato rispetto al subentro nell’intero lotto di Benevento.

Sembrava che il passaggio di consegne potesse avere luogo entro il mese di marzo.

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