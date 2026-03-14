Un’ordinanza cautelare con imposizione del divieto di avvicinamento alle ex moglie e al suo nuovo compagno, con obbligo di mantenere da loro una distanza non inferiore a mille metri e con modalità di controllo mediante mezzi elettronici.
E’ il provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento, nei confronti di un 36enne residente a Benevento, indiziato in modo grave del delitto di atti persecutori.
A svolgere le indagini sul terreno operativo la Squadra Mobile, dopo rogo per l’autovettura della donna, occorso nel mese di luglio 2025.
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