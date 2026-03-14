I ripristini non sono immediati e l’amministrazione è comunque intervenuta, anche con controlli e sospensioni.

Sono alcune delle obiezioni mosse dal sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci, dal delegato alla Viabilità Massimiliano Gaudino e dal delegato all’Urbanistica Marcello Barrasso alla capogruppo di ‘San Giorgio futura’ Giovanna Petrillo, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione sui lavori di posa della fibra lungo le strade del centro urbano.

Ad oggi, con operai e mezzi della ditta Sielte ancora al lavoro, numerose strade sono ridotte male, e la consigliera di opposizione, tra le altre cose, ha chiesto alla maggioranza come intenda procedere per garantire il ripristino completo di asfalto e segnaletica. Asfalto che, ad esempio in via Roma, era stato rimesso a nuovo di recente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia