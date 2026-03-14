Sono numeri pesanti per la città, nonostante rispetto alla media nazionale vada un po’ meglio.

‘Vuoti’ ben visibili un po’ ovunque, raccontati bene dal dato statistico sulla tenuta dei negozi di vicinato che emerge dal report di Confcommercio.

Tra 2012 e 2025 un pesante calo, con poco meno di un quinto delle attività in meno, ben 176 punti commerciali venuti meno nello stock complessivo. Si è passati da 784 a 608 punti vendita.

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