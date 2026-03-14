Un’associazione apartitica costituita da profili diversi per età ed esperienze, un progetto civico nato dall’entusiasmo dei giovani e dalla passione di chi non vuole stare a guardare: è ‘Benevento Domani’, nasce da un incontro tra generazioni, tra esperienze di vita diverse, accomunate però da un interesse vivo e attento alle dinamiche sociali della comunità, alla qualità dei servizi e alle prospettive di crescita.

I componenti, Antonello Intorcia, Simone Colangelo, Andrea Gramazio, Francesco Iannace, Daniele Russo, Fiorella Razzano, Francesca Benedetti, Antonio Rossi, Giovanni Feroce, Nicola Quarantiello, persone diverse per età, percorso professionale ed esperienze di vita, hanno dato il primo impulso e forma concreta all’associazione, portando il proprio contributo di idee, energia e determinazione, demandando la presidenza a Nicola Boccalone. Tutti animati dal forte desiderio di affrontare con rinnovata energia le tematiche che riguardano la comunità.

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