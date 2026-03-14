Un nuovo, fondamentale tassello si aggiunge al mosaico della messa in sicurezza e della riqualificazione del territorio di Limatola. Il Sindaco Domenico Parisi ed il Vicesindaco Pina D’Angelo esprimono soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento da 1 milione di euro, erogato dal Governo centrale nell’ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L’intervento riguarderà la mitigazione del rischio di esondazione del Canale Tiso, corso d’acqua che in passato, soprattutto durante precipitazioni abbondanti, ha causato disagi alla viabilità sulla Strada provinciale 119 e nella frazione Giardoni.

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