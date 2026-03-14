Il Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenuti al prof. Antonio Pietrantonio, primo presidente dell’Istituzione, scomparso il 3 luglio 2025.

La donazione è stata voluta dalle figlie Maria Carla, Paola e Graziella Pietrantonio, che hanno scelto di destinare al Conservatorio il patrimonio librario e discografico del padre, figura centrale nella storia della nascita e dello sviluppo dell’Istituto sannita. La raccolta comprende importanti opere di musicologia e storia della musica, tra cui enciclopedie musicali, volumi dedicati alla canzone napoletana, biografie di grandi compositori e interpreti, oltre a una significativa collezione discografica storica, che rappresenta un patrimonio di grande valore per studenti, docenti e studiosi.

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