La concessione edilizia fu richiesta esattamente 30 anni fa, ma saranno necessari due anni e mezzo per il rilascio dell’autorizzazione all’allora Iacp, oggi Acer, per la costruzione della Scuola Elementare alla località Pacevecchia. Edificio, però, mai completato, il che indusse il consigliere Vizzi Sguera a sollecitare – settembre 2024 – l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale.

Suggerimento che l’amministrazione ha recepito e, ieri mattina, la commissione Patrimonio ha deciso, all’unanimità, in tal senso, con relativa delibera da proporre al consiglio. Si obietterà che l’operazione si conclude a distanza di un anno e mezzo dalla proposta, ma non è stato semplice mettere ordine in una vicenda ultradecennale: correva il 1991, allorquando veniva approvata la convenzione per la costituzione del diritto di superficie con l’Iacp della Provincia di Benevento, per la realizzazione di 622 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata negli adottati Piani di Zona di Santa Maria degli Angeli, Pacevecchia, Capodimonte, Fontanelle. Quali opere di urbanizzazione primarie e secondarie da eseguirsi, venivano individuate, oltre alla scuola elementare con annessa scuola materna, un poliambulatorio, parcheggi sotterranei, un complesso parrocchiale e la strada di collegamento con il bivio Perrillo.

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