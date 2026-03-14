Anche il Comune di Morcone interviene nel ricorso presentato dalla New Vision S.r.l. di Sassinoro contro il provvedimento della Regione Campania che ha revocato l’autorizzazione ad operare all’impianto di compostaggio. I fatti risalgono allo scorso luglio, quando il fiume Sassinora, affluente del Tammaro che confluisce nella Diga di Campolattaro, fu invaso da sostanze inquinanti, poi ricondotte ad un tubo di scarico utilizzato proprio dalla New Vision a cui sono state dapprima sospese le attività e poi definitivamente interrotte con il provvedimento di revoca della la Regione, che stabiliva anche l’obbligo della Società a presentare, nel termine di 30 giorni, pena segnalazione all’Autorità Giudiziaria, un piano attualizzato di dismissione e ripristino ambientale dell’area sulla quale insiste l’impianto, che comprenda altresì un piano di indagini preliminari relative a suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

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