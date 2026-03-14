C’è attesa a Castelpoto per l’inaugurazione del campo sportivo ‘Generoso Simeone’, struttura che, come noto, è stata oggetto negli ultimi mesi di lavori di ristrutturazione, alcuni ex novo. Una struttura all’avanguardia, che grazie ai lavori ha ottenuto miglioramenti quali: Infrastrutture d’avanguardia: nuovi spogliatoi, impianto audio professionale e sistema di video sorveglianza per la sicurezza; Massima Sicurezza: campo omologato e conforme a tutte le norme vigenti in tema di sicurezza; Manto Sintetico: un tappeto di ultima generazione scelto per offrire prestazioni professionali e massimo comfort di gioco; Nuova Tribuna: 300 posti a sedere, tutti dotati di nuovi sediolini giallo rossi per accogliere il pubblico con decoro e comfort; Anima Green: una struttura che guarda al futuro grazie all’installazione di soluzioni per il risparmio energetico.

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