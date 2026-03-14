Lo sguardo fisso sull’obiettivo, per trasformare il prima possibile il sogno in realtà. Questione di punti e di conto alla rovescia per il Benevento per il grande traguardo chiamato Serie B. Per raggiungere la meta, però, la Strega di Floro Flores dovrà compiere i tre passi decisivi che separano i giallorossi dalle lacrime di gioia. E il primo si chiama Foggia: una squadra alla disperata ricerca di punti, che nasconde ostacoli da non sottovalutare e che cerca, con la fame di chi non ha una seconda opportunità, di restare aggrappata al treno salvezza.

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