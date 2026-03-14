Nella giornata dell’11 Marzo il Sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ha sottoscritto, presso la sede ANAS di Napoli, il Verbale di delimitazione del Centro Abitato lungo la Strada Statale 7 “Appia”. Un atto di particolare rilevanza amministrativa e funzionale per il nostro territorio.

Si tratta di un passaggio formale ma sostanziale, compiuto in collaborazione con ANAS, che consente di definire con precisione il tratto della Statale 7 “Appia”, ricompreso all’interno del centro abitato del Comune di Airola, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada (Decreto legislativo 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992).

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