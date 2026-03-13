Ancora un successo per l’Ipsar ‘De Filippo Don Diana’ di Colle Sannita, questa volta in terra sannita.
Infatti, gli alunni dell’Istituto collese si sono classificati terzi al concorso “Vino, Mixologia e Cucina” prima edizione, organizzato dall’Istituto D’Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere in collaborazione con l’Associazione Italiana Bartender & Mixologist, la Federazione Italiana Cuochi ed il Comune di Castelvenere.
