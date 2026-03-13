Università Campus Bio-Medico Roma, premio Sine Cura al generale Andrea De Gennaro

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – In occasione della giornata inaugurale della XVIII edizione del Master in Homeland Security dell’università Campus Bio-Medico (Ubcm) di Roma, il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, ha ricevuto il premio ‘Sine Cura’ per i “meriti conseguiti nel campo della sicurezza e dell’intelligence”. A conferire il riconoscimento sono stati Gianni Letta accompagnato da Carlo Tosti, presidente Ucbm. “Inaugurare un Master in Homeland Security e premiare una personalità che si è distinta per la sicurezza del Paese – ha sottolineato Tosti – è un segnale concreto di impegno dell’università verso il Paese, sia nella formazione delle nuove generazioni sulle competenze per garantire un futuro sicuro, sia nel riconoscimento di chi ha già operato con dedizione e visione al servizio della sicurezza nazionale”.

Il premio Sine Cura – spiega l’ateneo in una nota – viene conferito ogni anno dall’Ucbm di Roma a una personalità che si è particolarmente distinta nell’anno trascorso nel promuovere concrete attività per migliorare la sicurezza del Paese, delle imprese e dei cittadini. Proprio nell’espressione latina ‘sine cura’ trova le sue radici la parola ‘sicurezza’, con cui si vuole intendere la condizione per cui le persone non devono preoccuparsi poiché ce ne sono altre che se ne occupano al posto loro. Giunto alla maggiore età, il Master in Homeland Security , primo in Italia su queste tematiche, ha formato oltre 550 professionisti di alto valore oggi attivi nelle più importanti realtà industriali italiane, presso le quali garantiscono la sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei servizi. Alla presentazione del Master organizzato da Ucbm Academy hanno assistito il rettore Rocco Papalia, oltre a una rappresentanza di professionisti del settore e studenti del master.

“Questo riconoscimento non è solo un tributo al lavoro dell’istituzione che mi onoro di rappresentare – ha evidenziato De Gennaro – ma anche una testimonianza della fiducia che la società ripone nella Guardia di Finanza, custode dell’integrità economica e finanziaria del Paese, in un mondo sempre più dinamico, digitale e interconnesso, caratterizzato dalla continua e accelerata affermazione di nuove tecnologie, modelli economici e trend socio-culturali”.

Un riconoscimento al ruolo del Master Homeland Security è arrivato dal generale di Corpo d’Armata, Franco Federici, consigliere militare del presidente del Consiglio. “Viviamo un momento particolarmente critico – ha osservato – e questo master testimonia quanto è all’attenzione di tutti il tema della resilienza e sicurezza di un Paese. Tema che ricomprende non solo gli attori tradizionali come la difesa e le forze dell’ordine, ma è necessario uno sforzo che coinvolga privati, accademia e imprese. Solo così si può affrontare il tema della sicurezza delle nostre società in maniera trasversale e omnicomprensiva. Da questo punto di vista credo che il master organizzato presso Ucbm sia una risorsa molto importante”.

Secondo il direttore scientifico del master, Roberto Setola, “i temi della sicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche sono ogni giorno più attuali. Il master dimostra l’attenzione continua dell’università intorno a questi temi e la consapevolezza della necessità di formare i professionisti che servono oggi al Paese per rimanere competitivo e garantire la sicurezza a tutti i livelli, nelle imprese come nei servizi essenziali. Il premio Sine Cura – ha chiarito – vuole essere lo strumento per ringraziare e rendere merito a chi ogni giorno si impegna per la nostra sicurezza. Per tutelare la società in cui viviamo – ha rimarcato – è fondamentale prendere contezza dell’importanza della sicurezza in tutte le sue sfaccettature, siano esse dovute alle calamità naturali, agli eventi climatici estremi, agli attacchi cyber, alla violenza predatoria, ma anche alle minacce economiche finanziaria che minano la stabilità delle nostre imprese e del nostro Paese, il cui contrasto è stato l’oggetto dell’operato del generale De Gennaro nella sua trentennale carriera”.

Insieme al Master in Homeland Security – ricorda la nota – Ucbm Academy ha attivato negli anni numerosi corsi legati alle tematiche della sicurezza nazionale: un Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi intelligenti che si sviluppa su tre filoni fondamentali (robotica, intelligenza artificiale e cybersecurity) e il Master in Cybersecurity Management giunto alla sua quarta edizione. Oltre alla formazione, Ucbm è attiva anche sul fronte della ricerca, grazie a una serie di progetti che supportano la cybersicurezza delle imprese.