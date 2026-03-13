Nel corso delle lavorazioni per il cantiere Piano Nazionale Ripresa e Resilienza nell’area ex terminal bus “De La Salle”, emerso un ordigno bellico, eredità del secondo conflitto mondiale. Si è reso dunque necessario sospendere le medesime lavorazioni, nonostante gli stringenti e sempre più incombenti termini per la conclusione dei lavori e attivare l’iter per la messa in sicurezza, con la necessità di presa in carico dell’ordigno da parte di militari esperti e suo spostamento in altro luogo per farlo brillare.

Foto di repertorio