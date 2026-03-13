Per evitare la saturazione degli spazi sarà necessario provvedere alle operazioni di esumazione delle salme.
Lo impone un’ordinanza firmata il 9 marzo dal sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo, che riguarda la situazione del cimitero del capoluogo, uno dei cinque presenti sul territorio. Il provvedimento – stando alle norme ascritte al Regolamento comunale di Polizia morturaria – riguarda esumazioni ordinarie da eseguire a trent’anni dall’inumazione nel campo comunale.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia