Consegnato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul Volturno nel Comune di Amorosi sullaStrada provinciale n. 87 (ex Statale 87 Sannitica). Lo fa sapere il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Il cantiere è stato consegnato dal Dirigente del Settore Tecnico dellaProvincia, ing. Angelo Carmine Giordano alla ditta affidataria deilavori. L’intervento che mobilita 3,4 milioni euro dà seguito al progetto tecnico ed economico approvato, su proposta dello stesso Settore Tecnico della Provincia, dal Presidente Lombardi e vuole corrispondere alle legittime e pressanti attese dei residenti nell’area ai confini con la Provincia di Caserta e con tutti gli utenti di una arteria che ha valenza di strada di connessione interregionale.

