Contributi del Governo centrale per il triennio 2026, 2027 e 2028 in favore di 36 enti locali del Sannio per interventi che riguardano: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; manutenzione e sicurezza di strade, ponti e viadotti ed efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici pubblici (con priorità per le scuole).

In graduatoria figurano: Montesarchio, Campoli del Monte Taburno, San Giorgio del Sannio, Foiano di Valfortore, Vitulano, Campolattaro, San Lorenzo Maggiore, Paolisi, Limatola, Pietrelcina, Arpaia, San Salvatore Telesino, Casalduni, Molinara, Amorosi, Ceppaloni, Fragneto l’Abate, Castelfranco in Miscano, Pago Veiano, Guardia Sanframondi, San Lupo, Cerreto Sannita, San Martino Sannita, Calvi, Pesco Sannita, Paupisi, Fragneto Monforte, Sassinoro, San Nicola Manfredi, San Nazzaro, Morcone, Tocco Caudio, Santa Croce del Sannio, Colle Sannita, San Giorgio la Molara e Baselice.

