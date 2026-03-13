C’è un caso a Morcone, sollevato dall’assessora Giulia Ocone, che riguarda la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Rosa Samnium sulla prevenzione senologica.

Un’iniziativa sponsorizzata anche dal Comune, prevista per lo scorso martedì, che offriva la possibilità di avere un consulto gratuito con i dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo.

Tuttavia, come ha spiegato l’assessora, le cose non sono andate come previsto, e alla fine è arrivato anche lo stop da parte dell’Asl.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia