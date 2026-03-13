La classifica è scintillante, la promozione in Serie B ormai è a un passo, ma il Benevento non si lascia distrarre. Continua a lavorare, senza distogliere lo sguardo dal campo e senza spostare il mirino dalla prossima sfida, quella di domenica con il Foggia. Nonostante l’ampio margine accumulato in classifica sul Catania, nello spogliatoio giallorosso il clima resta quello di chi non vuole assolutamente mollare la presa. Tutt’altro, almeno a giudicare da come il gruppo sta continua ad allenarsi con intensità e a rispondere alle sollecitazioni di Antonio Floro Flores che chiede ai suoi di mantenere alta la tensione e di affrontare ogni gara con lo stesso spirito mostrato finora.

