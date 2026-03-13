“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro nella gestione dell’acqua, che dovrà essere totalmente pubblica”.

Così, Roberto Fico qualche giorno fa quando l’esecutivo di Palazzo Santa Lucia dette mandato agli uffici regionali di elaborare una proposta tecnica e finanziaria per la costituzione di una società totalmente a capitale pubblico.

“La mia posizione è sempre stata questa. E lo abbiamo ribadito con un atto chiaro. L’acqua è un bene prezioso e la sua gestione deve restare totalmente pubblica. Noi continueremo a lavorare in questa direzione”. Chiaro e determinato il messaggio del presidente della Regione. In tal senso e seguendo i dettami enunciati dal presidente Fico il modello pubblico-privato perseguito nel Sannio sembra non avere futuro. Ieri intanto, il coordinamento campano per l’Acqua pubblica ha avuto un incontro proficuo con il presidente della Regione Campania Roberto Fico e con l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, in merito alla delibera in autotutela sulla grande adduzione dell’acqua regionale. All’incontro era presente insieme a padre Alex Zanotelli una piccola delegazione del coordinamento ed il prof. Alberto Lucarelli.

