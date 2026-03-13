Nel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico. Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ad annunciare l’inizio degli importanti interventi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione presso il Santuario di Maria Santissima del Monte Taburno.

L’opera, finanziata attraverso i fondi del PNRR, rappresenta un traguardo fondamentale per la tutela di uno dei simboli più preziosi della fede, della storia e dell’identità del nostro territorio. L’obiettivo centrale del progetto è quello di elevare gli standard di sicurezza strutturale dell’intero complesso, garantendo una risposta ottimale in caso di eventi sismici. La sfida principale, vinta in fase di progettazione, è stata quella di coniugare le più moderne tecnologie ingegneristiche con il rigoroso rispetto del valore estetico e storico del sito.

