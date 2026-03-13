La risposta migliore a un salto nel vuoto, rimediato dai suoi compagni. Gianmarco Vannucchi contro il Sorrento è riuscito a riconquistare, oltre al clean sheet, anche i riflettori del Benevento.

E lo ha fatto con una prestazione maiuscola, decisiva per l’ennesimo tentativo di fuga della Strega, ormai a un passo – anzi tre – dal traguardo Serie B. Il numero uno giallorosso ha respinto via le incertezze del testa a testa fatale col Catania, affrontato senza il piglio giusto. L’uscita avventata che ha innescato il gol del vantaggio di Lunetta aveva acceso un campanello d’allarme sul match del “Vigorito”, poi disinnescato dall’ennesima rimonta della squadra di Floro Flores.

